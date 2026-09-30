Top.Mail.Ru
Тепловая пушка Ballu BKX-7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тепловая пушка Ballu BKX-7

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тепловая пушка Ballu BKX-7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 137035
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
300 м3/час
Мощность обогрева
5 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
5000/2500 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
25
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х24
Вес, кг.
3.8

Описание товара Тепловая пушка Ballu BKX-7

Компактная тепловая пушка. Защита от перегрева, регулировка температуры. Площадь обогрева -60 м2.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Тепловая пушка Ballu BKX-7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
300 м3/час
Мощность обогрева
5 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
5000/2500 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
25
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная тепловая пушка. Защита от перегрева, регулировка температуры. Площадь обогрева -60 м2.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка Ballu BKX-7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...