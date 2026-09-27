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Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03

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Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 1
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 2
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 3
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 4
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 5
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 6
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 7
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 8
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 9
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 10
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая завеса
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
настенный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
350
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 1
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 2
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 3
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 4
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 5
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 6
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 7
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 8
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 9
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 10
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108617
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Комплектация
завеса, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
настенный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
350
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
СТИЧ
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Таймер
нет
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
70
Ширина, см
58.5
Высота, см
15
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
63х18х16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03

Тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03 устанавливается на проемы дверей или окон как энергосберегающий элемент отопления. Тепловые завесы разделяют температуру на улицу и внутри помещения, создавая две температурные зоны и экономя таким образом электроэнергию внутри здания. Как только BALLU BHC-L06-S03 включают, то образуется мощный поток воздуха. Завеса защищает комфортную температуру в любом помещении летом – от жары, а зимой от сквозняков и холода. В помещении вы будете находиться в комфортной температуре несмотря на температурный режим на улице.



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Отзывы о товаре Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Комплектация
завеса, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
настенный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
350
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
СТИЧ
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Таймер
нет
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
70
Ширина, см
58.5
Высота, см
15
Страна производитель
Россия
Описание
Тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03 устанавливается на проемы дверей или окон как энергосберегающий элемент отопления. Тепловые завесы разделяют температуру на улицу и внутри помещения, создавая две температурные зоны и экономя таким образом электроэнергию внутри здания. Как только BALLU BHC-L06-S03 включают, то образуется мощный поток воздуха. Завеса защищает комфортную температуру в любом помещении летом – от жары, а зимой от сквозняков и холода. В помещении вы будете находиться в комфортной температуре несмотря на температурный режим на улице.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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