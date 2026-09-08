Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%17 100 руб. 25 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 133242
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х43х43
Вес, кг.
23
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL
Накопительный, электрический водонагреватель. Ограничение температуры нагрева, защита от перегрева. Индикация включения. Предохранительный клапан. Ускоренный нагрев. Установка вертикальная/горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
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Накопительный, электрический водонагреватель. Ограничение температуры нагрева, защита от перегрева. Индикация включения. Предохранительный клапан. Ускоренный нагрев. Установка вертикальная/горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
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