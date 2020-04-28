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Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim

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Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 2
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Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 5
Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
76
Установка
настенная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
13 230 руб.  17 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 133229
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
предохранительный сливной клапан
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
76
Установка
настенная
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
34x38.5x61.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х38х38
Вес, кг.
13.7

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim

Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim накопительный вертикального типа установки пригодится и в ванной, и на кухне. Прибор может согреть до 30 л воды за 76 минут до температуры 75°. Изнутри бак покрыт эмалированной сталью и дополнен магниевым анодом. Модель имеет простое механическое управление и трубчатый нагревательный элемент. Мощность устройства составляет около 1.5 кВт. Наблюдать за работой прибора можно с использованием индикаторов нагрева и включения, а также встроенного термометра. За безопасность эксплуатации водонагревателя Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim отвечают защита от перегрева и опция автовыключения в этом случае, а также обратный клапан. Прибор весом 13.4 кг можно устанавливать на стену из любого строительного материала даже с учетом будущей нагрузки.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2020
Елизавета Д.

Достоинства:
.

Недостатки:
не увидела.

Комментарий:
Водогрейку приобретали на дачу. Небольшой диаметр и размер позволили установить её в небольшой ванной комнате. Все крепёжки шли в комплекте, муж установил за пол часа. Нравится, что за час вода набирает нужную температуру, а к вечеру остаётся тёплой. Всегда пользуюсь функцией половинной мощности ( включается нажатием на кнопку, не нужно ничего дополнительно настраивать и выбирать ), она как раз подходит для напряжения в садоводческих домиках. Управление достаточно простое, понятно всё визуально. Переключается всё с помощью ручки, плавно, без усилий.
В отличает от прошлого нагревателя этот ни разу не дал разряд электричества через воду. И не включается, если воду отключили.



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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
предохранительный сливной клапан
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
76
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
34x38.5x61.3
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim накопительный вертикального типа установки пригодится и в ванной, и на кухне. Прибор может согреть до 30 л воды за 76 минут до температуры 75°. Изнутри бак покрыт эмалированной сталью и дополнен магниевым анодом. Модель имеет простое механическое управление и трубчатый нагревательный элемент. Мощность устройства составляет около 1.5 кВт. Наблюдать за работой прибора можно с использованием индикаторов нагрева и включения, а также встроенного термометра. За безопасность эксплуатации водонагревателя Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim отвечают защита от перегрева и опция автовыключения в этом случае, а также обратный клапан. Прибор весом 13.4 кг можно устанавливать на стену из любого строительного материала даже с учетом будущей нагрузки.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2020
Елизавета Д.

Достоинства:
.

Недостатки:
не увидела.

Комментарий:
Водогрейку приобретали на дачу. Небольшой диаметр и размер позволили установить её в небольшой ванной комнате. Все крепёжки шли в комплекте, муж установил за пол часа. Нравится, что за час вода набирает нужную температуру, а к вечеру остаётся тёплой. Всегда пользуюсь функцией половинной мощности ( включается нажатием на кнопку, не нужно ничего дополнительно настраивать и выбирать ), она как раз подходит для напряжения в садоводческих домиках. Управление достаточно простое, понятно всё визуально. Переключается всё с помощью ручки, плавно, без усилий.
В отличает от прошлого нагревателя этот ни разу не дал разряд электричества через воду. И не включается, если воду отключили.


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