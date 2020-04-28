Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim
Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim накопительный вертикального типа установки пригодится и в ванной, и на кухне. Прибор может согреть до 30 л воды за 76 минут до температуры 75°. Изнутри бак покрыт эмалированной сталью и дополнен магниевым анодом. Модель имеет простое механическое управление и трубчатый нагревательный элемент. Мощность устройства составляет около 1.5 кВт. Наблюдать за работой прибора можно с использованием индикаторов нагрева и включения, а также встроенного термометра. За безопасность эксплуатации водонагревателя Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim отвечают защита от перегрева и опция автовыключения в этом случае, а также обратный клапан. Прибор весом 13.4 кг можно устанавливать на стену из любого строительного материала даже с учетом будущей нагрузки.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Достоинства:
.
Недостатки:
не увидела.
Комментарий:
Водогрейку приобретали на дачу. Небольшой диаметр и размер позволили установить её в небольшой ванной комнате. Все крепёжки шли в комплекте, муж установил за пол часа. Нравится, что за час вода набирает нужную температуру, а к вечеру остаётся тёплой. Всегда пользуюсь функцией половинной мощности ( включается нажатием на кнопку, не нужно ничего дополнительно настраивать и выбирать ), она как раз подходит для напряжения в садоводческих домиках. Управление достаточно простое, понятно всё визуально. Переключается всё с помощью ручки, плавно, без усилий.
В отличает от прошлого нагревателя этот ни разу не дал разряд электричества через воду. И не включается, если воду отключили.
Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 30 AXIOmatic Slim
Достоинства:
.
Недостатки:
не увидела.
Комментарий:
Водогрейку приобретали на дачу. Небольшой диаметр и размер позволили установить её в небольшой ванной комнате. Все крепёжки шли в комплекте, муж установил за пол часа. Нравится, что за час вода набирает нужную температуру, а к вечеру остаётся тёплой. Всегда пользуюсь функцией половинной мощности ( включается нажатием на кнопку, не нужно ничего дополнительно настраивать и выбирать ), она как раз подходит для напряжения в садоводческих домиках. Управление достаточно простое, понятно всё визуально. Переключается всё с помощью ручки, плавно, без усилий.
В отличает от прошлого нагревателя этот ни разу не дал разряд электричества через воду. И не включается, если воду отключили.