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Тепловая пушка Ballu BHP-M-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка Ballu BHP-M-3

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Тепловая пушка Ballu BHP-M-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 108611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловая пушка Ballu BHP-M-3
5 490 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
300 м3/час
Мощность обогрева
3 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
3000/1500 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
28
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х24
Вес, кг.
4.5

Описание товара Тепловая пушка Ballu BHP-M-3

Тепловая пушка, электробезопасное исполнение, расчетный объем помещений 35 м. куб., мощность 3 кВт



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Отзывы о товаре Тепловая пушка Ballu BHP-M-3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
300 м3/час
Мощность обогрева
3 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
3000/1500 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
28
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка, электробезопасное исполнение, расчетный объем помещений 35 м. куб., мощность 3 кВт


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка Ballu BHP-M-3 - по цене 5490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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