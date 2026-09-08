Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 778 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103291
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
2.23
Описание товара Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
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Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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