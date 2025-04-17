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Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C

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Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C - фото 1
Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C - фото 1
  • Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
5 450 руб.  10 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103162
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
1.83

Описание товара Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Подводка фирменная с логотипом, пакет фирмовый в комплекте, все выглядит добротно и надежно, тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель довольно тяжелый, надеюсь качественный ( но это покажет время). Смотрится красиво.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2023
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь бренд не ухудшил свое качество. заменила подводку. мне нужна была длиннее.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на смену 15 детнему Grohe с верхним располажением рычага. Подумал что повыше будет удобнее мыть посуду (посудомойка есть), стильный дизайн и т.д. В итоге никак не привыкну к рычагу сбоку, ужасно неудобно. Высокий излив нафиг не нужен, нужно что то среднее между тем что было и этим. С новым брызги летят гораздо больше. Пока нет удовлетворения совсем. Подводка оказалась короче предыдущей, пришлось поменять, не хватало.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2023
Ната

Достоинства:


Комментарий:
На вид очень качественный, изготовлен в Чешской республике. Легко устанавливается, только гибкую подводку пришлось поменять на более длинную, для нас оказалась коротковатой. Надеюсь смеситель долго послужит
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2023
Любовь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель отличный, у ручки очень плавный ход. Быстро установили, подводки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2023
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
видео снимал для отзыва на мойку, потому ей там уделено больше внимания.



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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Подводка фирменная с логотипом, пакет фирмовый в комплекте, все выглядит добротно и надежно, тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель довольно тяжелый, надеюсь качественный ( но это покажет время). Смотрится красиво.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2023
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь бренд не ухудшил свое качество. заменила подводку. мне нужна была длиннее.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на смену 15 детнему Grohe с верхним располажением рычага. Подумал что повыше будет удобнее мыть посуду (посудомойка есть), стильный дизайн и т.д. В итоге никак не привыкну к рычагу сбоку, ужасно неудобно. Высокий излив нафиг не нужен, нужно что то среднее между тем что было и этим. С новым брызги летят гораздо больше. Пока нет удовлетворения совсем. Подводка оказалась короче предыдущей, пришлось поменять, не хватало.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2023
Ната

Достоинства:


Комментарий:
На вид очень качественный, изготовлен в Чешской республике. Легко устанавливается, только гибкую подводку пришлось поменять на более длинную, для нас оказалась коротковатой. Надеюсь смеситель долго послужит
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2023
Любовь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель отличный, у ручки очень плавный ход. Быстро установили, подводки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2023
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
видео снимал для отзыва на мойку, потому ей там уделено больше внимания.


Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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