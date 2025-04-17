Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%5 450 руб. 10 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103162
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
1.83
Описание товара Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
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Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Достоинства:
Комментарий:
Подводка фирменная с логотипом, пакет фирмовый в комплекте, все выглядит добротно и надежно, тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель довольно тяжелый, надеюсь качественный ( но это покажет время). Смотрится красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь бренд не ухудшил свое качество. заменила подводку. мне нужна была длиннее.
Достоинства:
Комментарий:
Купил на смену 15 детнему Grohe с верхним располажением рычага. Подумал что повыше будет удобнее мыть посуду (посудомойка есть), стильный дизайн и т.д. В итоге никак не привыкну к рычагу сбоку, ужасно неудобно. Высокий излив нафиг не нужен, нужно что то среднее между тем что было и этим. С новым брызги летят гораздо больше. Пока нет удовлетворения совсем. Подводка оказалась короче предыдущей, пришлось поменять, не хватало.
Достоинства:
Комментарий:
На вид очень качественный, изготовлен в Чешской республике. Легко устанавливается, только гибкую подводку пришлось поменять на более длинную, для нас оказалась коротковатой. Надеюсь смеситель долго послужит
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель отличный, у ручки очень плавный ход. Быстро установили, подводки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
видео снимал для отзыва на мойку, потому ей там уделено больше внимания.
Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Pramen LM3303C
Достоинства:
Комментарий:
Подводка фирменная с логотипом, пакет фирмовый в комплекте, все выглядит добротно и надежно, тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель довольно тяжелый, надеюсь качественный ( но это покажет время). Смотрится красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь бренд не ухудшил свое качество. заменила подводку. мне нужна была длиннее.
Достоинства:
Комментарий:
Купил на смену 15 детнему Grohe с верхним располажением рычага. Подумал что повыше будет удобнее мыть посуду (посудомойка есть), стильный дизайн и т.д. В итоге никак не привыкну к рычагу сбоку, ужасно неудобно. Высокий излив нафиг не нужен, нужно что то среднее между тем что было и этим. С новым брызги летят гораздо больше. Пока нет удовлетворения совсем. Подводка оказалась короче предыдущей, пришлось поменять, не хватало.
Достоинства:
Комментарий:
На вид очень качественный, изготовлен в Чешской республике. Легко устанавливается, только гибкую подводку пришлось поменять на более длинную, для нас оказалась коротковатой. Надеюсь смеситель долго послужит
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель отличный, у ручки очень плавный ход. Быстро установили, подводки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
видео снимал для отзыва на мойку, потому ей там уделено больше внимания.