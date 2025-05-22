Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 577 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103008
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х7
Вес, кг.
1.87
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
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Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество, нет плоских поверхностей, где бы скапливалась вода. выдвижная лейка удобна на кухне.
Достоинства:
Комментарий:
очень тоненкий изящный. все нержавейка или латунь. качество высокое.
Достоинства:
Комментарий:
классный кран, очень удобный! подключили легко, переходник для фильтра был в комплекте у крана. Легко намыть любого размера посуду, включая противени, легко налить любую емкость, не ставя ее в раковину!...не нужны никакие силиконовые гуси!!! Благодаря равномерной толщине крана очень удобно его, при необходимости, протереть, воде негде задерживаться! ничего нигде не течёт, ни капает! работает чётко! очень довольна!!! Да, забыла написать....кран в работе 2месяца в большой, многодетной семье, так что проверку прошёл по всем направлениям :))
Достоинства:
Солидный тяжёлый смеситель из нержавейки. На матовой поверхности не так видно налет. Шикарная гарантия.
Достоинства:
Стильный дизайн, не видно следов от воды на изливе, легкое управление
Достоинства:
Удобный. Хорошее, не маркое покрытие.
Недостатки:
Периодически разбалтывается рычаг и его надо подтягивать. Есть нюансы при покупке.
Комментарий:
Вобщем, отличный смесак. Но надо иметь ввиду, что у разных поставщиков смеситель немного разный! Заказывали в разное время 2 таких: первый пришел и вопросов никаких - смеситель тяжелый как и другие смесители от лемарка, которые брали в ванную. Затем родственникам заказал еще один, но в другом онлайн магазине и пришло что-то странное.. Комлектация тажа самая, оффициальная гарантия. Но сам смеситель только внешне похож. Он был легче раза в два. Основание смесителя в первый раз было аккуратно отшлифовано на станке, а во второй раз была туда наискось наварена какая-то болванка. Вобщем, отказался и перезаказал в первом магазине и пришел такой же как в первый раз. На мой взгляд, проблема в том, что производят на разных заводах и, видимо, оба смесака с офф гарантией. Поэтому, выбирайте внимательнее. Основание должно быть отшлифовано и смеситель должен быть увесистым, а не как смесак в леруа за 500р.
Достоинства:
Нержавейка! Отличный дизайн, высокий поворотный излив, гарантия 5 лет, Чешское производство
Недостатки:
Разве что цена. Хотя удалось купить за 4000р и очень доволен
Комментарий:
Впечатления только положительные, как и ожидалось. Давно понял, что на смесителях экономить не стоит и решил по совету установить Лемарк. Да еще и нержавейка-большой плюс в надежности, а также не видно разводов от капель на самом смесителе. Дизайн очень радует. Рекомендовал бы тем, кто хочет поставить на долгие годы.
Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество, нет плоских поверхностей, где бы скапливалась вода. выдвижная лейка удобна на кухне.
Достоинства:
Комментарий:
очень тоненкий изящный. все нержавейка или латунь. качество высокое.
Достоинства:
Комментарий:
классный кран, очень удобный! подключили легко, переходник для фильтра был в комплекте у крана. Легко намыть любого размера посуду, включая противени, легко налить любую емкость, не ставя ее в раковину!...не нужны никакие силиконовые гуси!!! Благодаря равномерной толщине крана очень удобно его, при необходимости, протереть, воде негде задерживаться! ничего нигде не течёт, ни капает! работает чётко! очень довольна!!! Да, забыла написать....кран в работе 2месяца в большой, многодетной семье, так что проверку прошёл по всем направлениям :))
Достоинства:
Солидный тяжёлый смеситель из нержавейки. На матовой поверхности не так видно налет. Шикарная гарантия.
Достоинства:
Стильный дизайн, не видно следов от воды на изливе, легкое управление
Достоинства:
Удобный. Хорошее, не маркое покрытие.
Недостатки:
Периодически разбалтывается рычаг и его надо подтягивать. Есть нюансы при покупке.
Комментарий:
Вобщем, отличный смесак. Но надо иметь ввиду, что у разных поставщиков смеситель немного разный! Заказывали в разное время 2 таких: первый пришел и вопросов никаких - смеситель тяжелый как и другие смесители от лемарка, которые брали в ванную. Затем родственникам заказал еще один, но в другом онлайн магазине и пришло что-то странное.. Комлектация тажа самая, оффициальная гарантия. Но сам смеситель только внешне похож. Он был легче раза в два. Основание смесителя в первый раз было аккуратно отшлифовано на станке, а во второй раз была туда наискось наварена какая-то болванка. Вобщем, отказался и перезаказал в первом магазине и пришел такой же как в первый раз. На мой взгляд, проблема в том, что производят на разных заводах и, видимо, оба смесака с офф гарантией. Поэтому, выбирайте внимательнее. Основание должно быть отшлифовано и смеситель должен быть увесистым, а не как смесак в леруа за 500р.
Достоинства:
Нержавейка! Отличный дизайн, высокий поворотный излив, гарантия 5 лет, Чешское производство
Недостатки:
Разве что цена. Хотя удалось купить за 4000р и очень доволен
Комментарий:
Впечатления только положительные, как и ожидалось. Давно понял, что на смесителях экономить не стоит и решил по совету установить Лемарк. Да еще и нержавейка-большой плюс в надежности, а также не видно разводов от капель на самом смесителе. Дизайн очень радует. Рекомендовал бы тем, кто хочет поставить на долгие годы.