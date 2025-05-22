Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S

Источник: Я ндекс Маркет

Дмитрий Р.



Удобный. Хорошее, не маркое покрытие.Периодически разбалтывается рычаг и его надо подтягивать. Есть нюансы при покупке.Вобщем, отличный смесак. Но надо иметь ввиду, что у разных поставщиков смеситель немного разный! Заказывали в разное время 2 таких: первый пришел и вопросов никаких - смеситель тяжелый как и другие смесители от лемарка, которые брали в ванную. Затем родственникам заказал еще один, но в другом онлайн магазине и пришло что-то странное.. Комлектация тажа самая, оффициальная гарантия. Но сам смеситель только внешне похож. Он был легче раза в два. Основание смесителя в первый раз было аккуратно отшлифовано на станке, а во второй раз была туда наискось наварена какая-то болванка. Вобщем, отказался и перезаказал в первом магазине и пришел такой же как в первый раз. На мой взгляд, проблема в том, что производят на разных заводах и, видимо, оба смесака с офф гарантией. Поэтому, выбирайте внимательнее. Основание должно быть отшлифовано и смеситель должен быть увесистым, а не как смесак в леруа за 500р.