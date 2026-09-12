Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681702
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
золотой, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
да
Особенности
выдвижная лейка d-35мм, u-образный излив, рычажное управление.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х6
Вес, кг.
2.4
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото
Asti - кухонный однорычажный смеситель с выдвижным изливом Неординарный дизайн с контрастными декоративными элементами Высокий корпус смесителя U-образной формы Переключение струя/ душ Выдвижной излив обеспечивает оптимальный диапазон движения Прекрасно сочетается с большими чашами
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210300 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитВстраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 3675003...
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб. 11 880 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07011, сатин
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551670 матовый ч...
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитСмеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
золотой, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Особенности
выдвижная лейка d-35мм, u-образный излив, рычажное управление.
Страна производитель
Китай
Asti - кухонный однорычажный смеситель с выдвижным изливом Неординарный дизайн с контрастными декоративными элементами Высокий корпус смесителя U-образной формы Переключение струя/ душ Выдвижной излив обеспечивает оптимальный диапазон движения Прекрасно сочетается с большими чашами
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото