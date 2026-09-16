Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71440670 матовый черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71440670 матовый черный
Смеситель для ванны hansgrohe Vernis Blend 71440670 в матовом черном исполнении — это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Благодаря современному дизайну и качественным материалам, он идеально сочетает эстетику и надежность. Смеситель обеспечивает плавное управление температурой и напором воды, а его эргономичная ручка позволяет легко настроить комфортный поток. Матовая черная отделка придает интерьеру изысканность и современность, а высокая стойкость к царапинам и загрязнениям сохраняет внешний вид на долгие годы. Этот смеситель станет отличным дополнением к любой ванной комнате, объединяя в себе стиль и практичность.
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