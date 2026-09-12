Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681706
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
44.5
Длина, м
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
u-образный
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х6
Вес, кг.
2.4
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото
Смеситель Rivelato Asti U-образной формы с выдвижной лейкой 35 мм предназначен для вертикального монтажа на кухонную раковину. Модель в цвете «черный золото» сочетает латунную основу (согласно стандартной комплектации) и стильный дизайн, подходящий для современных интерьеров. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, а гибкая подводка упрощает установку. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210300 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитВстраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 3675003...
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб. 11 880 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07011, сатин
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551670 матовый ч...
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитСмеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
Бренд
Тип товара
Высота, см
44.5
Длина, м
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
u-образный
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato Asti U-образной формы с выдвижной лейкой 35 мм предназначен для вертикального монтажа на кухонную раковину. Модель в цвете «черный золото» сочетает латунную основу (согласно стандартной комплектации) и стильный дизайн, подходящий для современных интерьеров. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, а гибкая подводка упрощает установку. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото