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Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка

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Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 6
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 7
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 8
Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
WOMEN AND CHILDREN FIRST
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99595
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227954963
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
WOMEN AND CHILDREN FIRST
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка

Track List

A1Tora! Tora!
A2And The Cradle Will Rock...
A3Romeo Delight
A4Fools
A5In A Simple Rhyme
B1Could This Be Magic?
B2Loss Of Control
B3Take Your Whiskey Home
B4Everybody Wants Some!!

Отзывы о товаре Van Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227954963
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
WOMEN AND CHILDREN FIRST
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Tora! Tora!
A2And The Cradle Will Rock...
A3Romeo Delight
A4Fools
A5In A Simple Rhyme
B1Could This Be Magic?
B2Loss Of Control
B3Take Your Whiskey Home
B4Everybody Wants Some!!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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