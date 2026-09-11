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Royal Blood, Royal Blood (0825646278541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Royal Blood, Royal Blood (0825646278541) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99405
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royal Blood, Royal Blood (0825646278541) виниловая пластинка

Track List

A1Out Of The Black
A2Come On Over
A3Figure It Out
A4You Can Be So Cruel
A5Blood Hands
B1Little Monster
B2Loose Change
B3Careless
B4Ten Tonne Skeleton
B5Better Strangers

Отзывы о товаре Royal Blood, Royal Blood (0825646278541) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Out Of The Black
A2Come On Over
A3Figure It Out
A4You Can Be So Cruel
A5Blood Hands
B1Little Monster
B2Loose Change
B3Careless
B4Ten Tonne Skeleton
B5Better Strangers
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Royal Blood, Royal Blood (0825646278541) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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