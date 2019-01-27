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Измельчитель Bosch MMR 08A1

(3)
Артикул: 90066
  • Блендер Bosch MMR 08A1 - фото 1
  • Блендер Bosch MMR 08A1 - фото 2
Блендер Bosch MMR 08A1 - фото 1
Блендер Bosch MMR 08A1 - фото 2
2 740 руб. 
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Артикул: 90066
В наличии
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БрендBosch
Тип товараБлендеры
Комплектациябазовая часть, крышка чаши, чаша для измельчения
Материал корпусапластик
Мощность, Вт400
измельчитель, мощность 400 Вт, емкость чаши 0.8 л


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Превосходно рубит и крошит, режет и измельчает. Ножи на удивление долго заточку держат: уже несколько месяцев активно использую. Решил сегодня почистить, спросоня чуть задел лезвия-порезался, причем глубого довольно. Внезапный фарш с кровью получился))

Недостатки:
Разбирать-собирать поначалу трудновато, боишься сломать. Потом вроде полегче стало. И ещё-лично мне хотелось бы шнур побольше! Длины не всегда хватает, особенно когда розетка у пола.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличный помощник на кухне для занятых людей! Мелю всё: овощи ( свекла, морковь, капуста)для борща,рыбу и птицу для фарша. Работает ежедневно, с большой нагрузкой более 2-х лет! Не нарадуюсь.

Недостатки:
Мягкие овощи не мелет (лук), но можно лук поместить с морковкой и всё будет норм.

Комментарий:
Цена и качество отличные! Выйдет со временем из строя - куплю такой же.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.

Недостатки:
Недостаток только один - объем. Чаша относительно большая и соответственно количество измельчаемых продуктов должно быть больше одной порции.

Комментарий:
Если есть в доме и другие устройства для измельчения и взбивания, то это устройство будет приятным дополнением, но не замена !!!! У меня сгорел старый блендер, думала обойдусь этим, но нет.......

Самовывоз невозможен
Измельчитель Bosch MMR 08A1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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