Рубанок Bosch PHO 1500 (6032A4020)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 76965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
18
Мощность
550 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
17
Комплектация
Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания, картонная упаковка.
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
19500
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-1.5
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х17
Вес, кг.
2.6
Описание товара Рубанок Bosch PHO 1500 (6032A4020)
Рубанок Bosch PHO 1500 0.603.2A4.020 предназначен для обработки деревянных поверхностей. 3 V-образных паза для точной обработки углов. Глубина выборки паза до 8 мм. Блокировка включения. Электронная балансировка ножевого вала. Система ножей Woodrazor.
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Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
18
Мощность
550 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
17
Комплектация
Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания, картонная упаковка.
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
19500
Ширина строгания, мм
82
Развернуть
Глубина строгания, мм
0-1.5
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
Рубанок Bosch PHO 1500 0.603.2A4.020 предназначен для обработки деревянных поверхностей. 3 V-образных паза для точной обработки углов. Глубина выборки паза до 8 мм. Блокировка включения. Электронная балансировка ножевого вала. Система ножей Woodrazor.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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