Primal Scream - Beautiful Future (Transparent Red) (5026854641416) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 755483
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primal Scream - Beautiful Future (Transparent Red) (5026854641416) виниловая пластинка
Primal Scream - Beautiful Future (Transparent Red) (5026854641416) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитForeigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитDepeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) в...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитPanic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) винило...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитAC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитBuddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) винил...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитMarvin Gaye, That Stubborn Kinda' Fellow (0600753536469) винилов...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитOzzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитItzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитCharli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитMinogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитRoxette - Rox Rmx (5054197816567) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитНаив - Populism (4610297800076) виниловая пластинка
Бренд
Warner
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Primal Scream - Beautiful Future (Transparent Red) (5026854641416) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Primal Scream - Beautiful Future (Transparent Red) (5026854641416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Primal Scream - Beautiful Future (Transparent Red) (5026854641416) виниловая пластинка