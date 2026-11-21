Daniel Villarreal - Panama '77 (coloured) (0634457229815) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 755177
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
International Anthem
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
300
Описание товара Daniel Villarreal - Panama '77 (coloured) (0634457229815) виниловая пластинка
Daniel Villarreal - Panama '77 (coloured) (0634457229815) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитMadonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитPantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) винилов...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитWhitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитChicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитLeonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитAlice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка
Бренд
International Anthem
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Daniel Villarreal - Panama '77 (coloured) (0634457229815) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Daniel Villarreal - Panama '77 (coloured) (0634457229815) виниловая пластинка - стоимость товара 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Daniel Villarreal - Panama '77 (coloured) (0634457229815) виниловая пластинка