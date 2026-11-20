Би-2 - Сердцебиение (4640408790620) Виниловая Пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Сердцебиение
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
В наличии
Код товара: 755116
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6 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
М2
Barcode
4640408790620
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Сердцебиение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Никто не спросит; Это не игра; Как будто падает; Он повернулся; Возможный я; Может быть; Здесь только море; Бегите прочь; Линии и пятна; Не знаю; Против ветра; Боится среди вас; Так высоко; Там где свеча; Сердцебиение
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Би-2 - Сердцебиение (4640408790620) Виниловая Пластинка
Виниловое издание «Сердцебиение» — Би-2. В издание вошли следующие композиции: Никто не спросит; Это не игра; Как будто падает; Он повернулся; Возможный я; Может быть; Здесь только море; Бегите прочь; Линии и пятна; Не знаю; Против ветра; Боится среди вас; Так высоко; Там где свеча; Сердцебиение.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
М2
Barcode
4640408790620
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Сердцебиение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Никто не спросит; Это не игра; Как будто падает; Он повернулся; Возможный я; Может быть; Здесь только море; Бегите прочь; Линии и пятна; Не знаю; Против ветра; Боится среди вас; Так высоко; Там где свеча; Сердцебиение
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Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловое издание «Сердцебиение» — Би-2. В издание вошли следующие композиции: Никто не спросит; Это не игра; Как будто падает; Он повернулся; Возможный я; Может быть; Здесь только море; Бегите прочь; Линии и пятна; Не знаю; Против ветра; Боится среди вас; Так высоко; Там где свеча; Сердцебиение.
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Теги товара: Русский рок, Би-2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Би-2 - Сердцебиение (4640408790620) Виниловая Пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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