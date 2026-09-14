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Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) виниловая пластинка

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Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) - фото 2
Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) - фото 3
Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) - фото 1
  • Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) - фото 2
  • Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) - фото 3
  • Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737201
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957164375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Mannish Boy, Screamin' & Crying, Just To Be With You, Walking In The Park, Walking Blues, Canary Bird, Same Thing, Gypsy Women, Rollin' & Tumblin', 40 Days & 40 Nights, Little Geneva, You Can't Lose What You Ain't Never Had
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) виниловая пластинка

Серия "The Real Folk Blues" лейбла Chess Records была создана специально для растущего увлечения фолк-музыкой в ??1960-х годах. Первый релиз в этой серии, одноимённый альбом Мадди Уотерса, включал в себя некоторые из его ранних записей — альбом, посвящённый раннему блюзу до его перехода в электрическую эру. Такие песни, как "Mannish Boy", "Walking Blues" и "Walking in the Park", напоминают о влиянии Мадди Уотерса на американское блюзовое звучание. Для этого аудиофильского переиздания альбом был ремастерирован с оригинальных аналоговых лент, отпечатан на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакован в высококачественный гейтфолд

Отзывы о товаре Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957164375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Mannish Boy, Screamin' & Crying, Just To Be With You, Walking In The Park, Walking Blues, Canary Bird, Same Thing, Gypsy Women, Rollin' & Tumblin', 40 Days & 40 Nights, Little Geneva, You Can't Lose What You Ain't Never Had
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
Серия "The Real Folk Blues" лейбла Chess Records была создана специально для растущего увлечения фолк-музыкой в ??1960-х годах. Первый релиз в этой серии, одноимённый альбом Мадди Уотерса, включал в себя некоторые из его ранних записей — альбом, посвящённый раннему блюзу до его перехода в электрическую эру. Такие песни, как "Mannish Boy", "Walking Blues" и "Walking in the Park", напоминают о влиянии Мадди Уотерса на американское блюзовое звучание. Для этого аудиофильского переиздания альбом был ремастерирован с оригинальных аналоговых лент, отпечатан на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакован в высококачественный гейтфолд
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