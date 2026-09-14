Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) виниловая пластинка
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Описание товара Muddy Waters - The Real Folk Blues (Acoustic Sounds) (199957164375) виниловая пластинка
Серия "The Real Folk Blues" лейбла Chess Records была создана специально для растущего увлечения фолк-музыкой в ??1960-х годах. Первый релиз в этой серии, одноимённый альбом Мадди Уотерса, включал в себя некоторые из его ранних записей — альбом, посвящённый раннему блюзу до его перехода в электрическую эру. Такие песни, как "Mannish Boy", "Walking Blues" и "Walking in the Park", напоминают о влиянии Мадди Уотерса на американское блюзовое звучание. Для этого аудиофильского переиздания альбом был ремастерирован с оригинальных аналоговых лент, отпечатан на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакован в высококачественный гейтфолд
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