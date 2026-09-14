Static X - Cannibal (Blood & Bronze Splatter) (848064020912) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Static X - Cannibal (Blood & Bronze Splatter) (848064020912) виниловая пластинка
Лимитированное издание виниловой пластинки «Кровь и бронза» в стиле «брызги краски», в разворачивающемся конверте (переиздание Real Gone Music 2026 года с бонус-треком). С таким названием, как «Cannibal» неудивительно, что этот альбом 2007 года представляет Static X в их самом, так сказать, кровожадном виде. Вокалист Уэйн Статик прямо заявил: «Я думаю, это самый металлический альбом, который мы когда-либо сделали, и, возможно, самый тяжелый альбом, который мы когда-либо сделали». «Cannibal » — первый альбом Static X с многочисленными гитарными соло, которые знаменуют возвращение гитариста-основателя Коичи Фукуды ; а смена продюсеров (с Ульриха Уайлда на Джона Трэвиса ), несомненно, сыграла роль в возвращении группы к более интенсивному звучанию, которое они впервые представили с альбомом «Wisconsin Death Trip». Альбом попал в Топ-40, а песня « No Submission » вошла в саундтрек к фильму «Пила 3». Короче говоря, возвращение к прежней форме после хаотичных изменений состава и стиля альбома « Start a War». «Cannibal» впервые переиздан на виниле с бонус-треком (« Light It Up »). Кровавые и бронзовые брызги, разложенные внутри разворачивающегося конверта!
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