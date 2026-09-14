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Static X - Cannibal (Blood & Bronze Splatter) (848064020912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Static X - Cannibal (Blood & Bronze Splatter) (848064020912) виниловая пластинка

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Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 1
Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 2
Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 3
Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 4
Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Static X
Альбом (сингл)
CANNIBAL
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 1
  • Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 2
  • Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 3
  • Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 4
  • Static X - Cannibal (Blood &amp; Bronze Splatter) (848064020912) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737156
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Характеристики

Бренд
Real Gone Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real Gone Music
Barcode
[848064020912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Static X
Альбом (сингл)
CANNIBAL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cannibal, No Submission, Behemoth, Chemical Logic, Destroyer, Forty Ways, Chroma-Matic, Cuts You Up, Reptile, Electric Pulse, Goat, Team Hate, Light It Up (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Static X - Cannibal (Blood & Bronze Splatter) (848064020912) виниловая пластинка

Лимитированное издание виниловой пластинки «Кровь и бронза» в стиле «брызги краски», в разворачивающемся конверте (переиздание Real Gone Music 2026 года с бонус-треком). С таким названием, как «Cannibal» неудивительно, что этот альбом 2007 года представляет Static X в их самом, так сказать, кровожадном виде. Вокалист Уэйн Статик прямо заявил: «Я думаю, это самый металлический альбом, который мы когда-либо сделали, и, возможно, самый тяжелый альбом, который мы когда-либо сделали». «Cannibal » — первый альбом Static X с многочисленными гитарными соло, которые знаменуют возвращение гитариста-основателя Коичи Фукуды ; а смена продюсеров (с Ульриха Уайлда на Джона Трэвиса ), несомненно, сыграла роль в возвращении группы к более интенсивному звучанию, которое они впервые представили с альбомом «Wisconsin Death Trip». Альбом попал в Топ-40, а песня « No Submission » вошла в саундтрек к фильму «Пила 3». Короче говоря, возвращение к прежней форме после хаотичных изменений состава и стиля альбома « Start a War». «Cannibal» впервые переиздан на виниле с бонус-треком (« Light It Up »). Кровавые и бронзовые брызги, разложенные внутри разворачивающегося конверта!

Отзывы о товаре Static X - Cannibal (Blood & Bronze Splatter) (848064020912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Real Gone Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real Gone Music
Barcode
[848064020912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Static X
Альбом (сингл)
CANNIBAL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cannibal, No Submission, Behemoth, Chemical Logic, Destroyer, Forty Ways, Chroma-Matic, Cuts You Up, Reptile, Electric Pulse, Goat, Team Hate, Light It Up (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лимитированное издание виниловой пластинки «Кровь и бронза» в стиле «брызги краски», в разворачивающемся конверте (переиздание Real Gone Music 2026 года с бонус-треком). С таким названием, как «Cannibal» неудивительно, что этот альбом 2007 года представляет Static X в их самом, так сказать, кровожадном виде. Вокалист Уэйн Статик прямо заявил: «Я думаю, это самый металлический альбом, который мы когда-либо сделали, и, возможно, самый тяжелый альбом, который мы когда-либо сделали». «Cannibal » — первый альбом Static X с многочисленными гитарными соло, которые знаменуют возвращение гитариста-основателя Коичи Фукуды ; а смена продюсеров (с Ульриха Уайлда на Джона Трэвиса ), несомненно, сыграла роль в возвращении группы к более интенсивному звучанию, которое они впервые представили с альбомом «Wisconsin Death Trip». Альбом попал в Топ-40, а песня « No Submission » вошла в саундтрек к фильму «Пила 3». Короче говоря, возвращение к прежней форме после хаотичных изменений состава и стиля альбома « Start a War». «Cannibal» впервые переиздан на виниле с бонус-треком (« Light It Up »). Кровавые и бронзовые брызги, разложенные внутри разворачивающегося конверта!
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