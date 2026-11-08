Top.Mail.Ru
Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752949
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный, 752949

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
21 490 руб.  26 860 руб. 
В наличии
Код товара: 752949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный
21 490 руб. -20%
26 860 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Датчики
датчик перепада высоты, датчик края, датчик ковра, линейный лазерный датчик
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
145
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х46х38
Вес, кг.
10.5

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , документы, станция, робот-пылесос , кабель, насадки Причина уценки : следы эксплуатации ( демо версия) пыль в фильтре , потертости , после ремонта ( замена насоса для подачи воды, Акт приложен)

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Датчики
датчик перепада высоты, датчик края, датчик ковра, линейный лазерный датчик
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
145
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , документы, станция, робот-пылесос , кабель, насадки Причина уценки : следы эксплуатации ( демо версия) пыль в фильтре , потертости , после ремонта ( замена насоса для подачи воды, Акт приложен)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный - купить по цене 21490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...