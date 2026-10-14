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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) White

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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 1
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 2
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 3
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 5
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 6
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 7
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 8
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 9
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 10
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 11
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 12
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 13
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 14
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 15
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 16
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 17
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 18
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 19
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 20
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 21
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 22
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 23
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 24
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 25
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 26
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 27
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 19
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 20
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 21
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 22
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 23
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 24
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 25
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 26
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 27
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete White - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735167
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х50
Вес, кг.
23.82

Описание товара Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) White

Dreame X60 Ultra Complete — тонкий (7.95 см) робот-пылесос с ИИ-камерами, подсветкой загрязнений и мощностью всасывания 35 кПа. Система HyperStream 2.0 предотвращает спутывание волос, выдвижные щетки и швабры обеспечивают уборку углов. Станция самоочистки автоматически моет мопы горячей водой с температурой 100°C и дозаправляет моющее средство.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame X60 Ultra Complete — тонкий (7.95 см) робот-пылесос с ИИ-камерами, подсветкой загрязнений и мощностью всасывания 35 кПа. Система HyperStream 2.0 предотвращает спутывание волос, выдвижные щетки и швабры обеспечивают уборку углов. Станция самоочистки автоматически моет мопы горячей водой с температурой 100°C и дозаправляет моющее средство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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