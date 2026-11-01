Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White
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Характеристики
Мощность всасывания, Вт
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 990 руб.
В наличии
Код товара: 719871
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
55 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания, Вт
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х45х43
Вес, кг.
15
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White
Dreame L50 Ultra уникальный помощник по дому оснащен мощным бесщёточным двигателем TurboForce шестого поколения, который обеспечивает впечатляющую силу всасывания до 19 500 Па. Благодаря этому Dreame L50 Ultra легко справляется с уборкой различных видов мусора, включая шерсть и песок, даже в труднодоступных местах, таких как стыки между ламинатом.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мощность всасывания, Вт
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Dreame L50 Ultra уникальный помощник по дому оснащен мощным бесщёточным двигателем TurboForce шестого поколения, который обеспечивает впечатляющую силу всасывания до 19 500 Па. Благодаря этому Dreame L50 Ultra легко справляется с уборкой различных видов мусора, включая шерсть и песок, даже в труднодоступных местах, таких как стыки между ламинатом.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
Купить Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - по цене 55990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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