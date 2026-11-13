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Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Black

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Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 1
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 2
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 3
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 4
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 5
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 6
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 7
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 8
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 9
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 10
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 1
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 2
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 3
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 4
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 5
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 6
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 7
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 8
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 9
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 10
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752023
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Характеристики

Бренд
OnePlus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
54
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
130

Описание товара Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Black

Практичные и стильные полностью беспроводные наушники в строгом черном цвете созданы для тех, кто ценит надежность и простоту. Матовая поверхность корпуса устойчива к появлению отпечатков пальцев и мелких царапин, сохраняя аккуратный вид. Наушники уверенно фиксируются в ушах, позволяя комфортно передвигаться по городу или заниматься в спортзале. Они обеспечивают приятный, насыщенный звук для повседневных задач, будь то просмотр видео, игры на смартфоне или звонки.

Отзывы о товаре Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Black




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Характеристики
Бренд
OnePlus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
54
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Практичные и стильные полностью беспроводные наушники в строгом черном цвете созданы для тех, кто ценит надежность и простоту. Матовая поверхность корпуса устойчива к появлению отпечатков пальцев и мелких царапин, сохраняя аккуратный вид. Наушники уверенно фиксируются в ушах, позволяя комфортно передвигаться по городу или заниматься в спортзале. Они обеспечивают приятный, насыщенный звук для повседневных задач, будь то просмотр видео, игры на смартфоне или звонки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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