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Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A

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Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 1
Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 2
Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 3
Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 4
Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 5
Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 1
  • Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 2
  • Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 3
  • Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 4
  • Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 5
  • Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678956
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A

В отличие от традиционных наушников вкладышей, дизайн EarPods определяется геометрией ушной раковины. Это делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники вкладыши. Динамики внутри EarPods спроектированы таким образом, чтобы максимизировать выходной звук, а это значит, что вы получаете высококачественное звучание. В EarPods (USB-C) также встроен пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, отвечать на звонки и завершать их одним нажатием кнопки пульта.

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Описание
В отличие от традиционных наушников вкладышей, дизайн EarPods определяется геометрией ушной раковины. Это делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники вкладыши. Динамики внутри EarPods спроектированы таким образом, чтобы максимизировать выходной звук, а это значит, что вы получаете высококачественное звучание. В EarPods (USB-C) также встроен пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, отвечать на звонки и завершать их одним нажатием кнопки пульта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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