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Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Blue

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Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 1
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 2
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 3
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 4
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 5
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 6
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 7
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 8
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 9
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 10
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 11
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 12
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 13
Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 1
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 2
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 3
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 4
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 5
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 6
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 7
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 8
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 9
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 10
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 11
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 12
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 13
  • Наушники беспроводные OnePlus Nord Buds 3r E517A Синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752022
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Характеристики

Бренд
OnePlus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
54
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
130

Описание товара Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Blue

Модель в оригинальном синем исполнении привносит приятное разнообразие в мир привычных гаджетов. Глубокий, но при этом сдержанный оттенок выгодно выделяет наушники, сохраняя при этом универсальность. Удобные амбушюры обеспечивают плотное прилегание, создавая хорошую изоляцию от шума улицы. Легкий вес наушников гарантирует, что вы не почувствуете усталости даже после нескольких часов непрерывного использования в течение насыщенного рабочего дня.

Отзывы о товаре Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Blue




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Характеристики
Бренд
OnePlus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
54
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Модель в оригинальном синем исполнении привносит приятное разнообразие в мир привычных гаджетов. Глубокий, но при этом сдержанный оттенок выгодно выделяет наушники, сохраняя при этом универсальность. Удобные амбушюры обеспечивают плотное прилегание, создавая хорошую изоляцию от шума улицы. Легкий вес наушников гарантирует, что вы не почувствуете усталости даже после нескольких часов непрерывного использования в течение насыщенного рабочего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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