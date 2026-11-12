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Наушники Huawei FB Neo (55039438) Stellar Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FB Neo (55039438) Stellar Silver

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Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FB Neo (55039438) Stellar Silver
7 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, гарнитура с кейсом, комплект амбушюр, документация
Цвет
серебристый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Huawei FB Neo (55039438) Stellar Silver

Легкие беспроводные наушники в эффектном серебристом цвете Stellar Silver привлекают внимание своим футуристичным блеском. Глянцевый обтекаемый корпус напоминает капли жидкого металла и смотрится очень современно. Благодаря эргономичной форме вкладышей они практически не ощущаются в ушах, обеспечивая комфорт на протяжении всего дня. Модель отлично подходит для молодых и динамичных людей, которые хотят добавить в свой повседневный технологичный гардероб яркий космический акцент.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FB Neo (55039438) Stellar Silver




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, гарнитура с кейсом, комплект амбушюр, документация
Цвет
серебристый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Легкие беспроводные наушники в эффектном серебристом цвете Stellar Silver привлекают внимание своим футуристичным блеском. Глянцевый обтекаемый корпус напоминает капли жидкого металла и смотрится очень современно. Благодаря эргономичной форме вкладышей они практически не ощущаются в ушах, обеспечивая комфорт на протяжении всего дня. Модель отлично подходит для молодых и динамичных людей, которые хотят добавить в свой повседневный технологичный гардероб яркий космический акцент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FB Neo (55039438) Stellar Silver - по цене 7780 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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