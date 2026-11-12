Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб.
В наличии
Код товара: 751746
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, четыре пары сменных амбушюр (XS, S, M, L), документация, упаковка (внимание: кабель питания не входит в комплект поставки производителя)
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80
Описание товара Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White
Беспроводные наушники в классическом ледяном белом цвете Ice White представляют собой идеальный образец лаконичности и универсальности. Чистый глянец корпуса выглядит свежо и аккуратно, легко сочетаясь с одеждой любого стиля. Минималистичный дизайн скрывает в себе удобную посадку, которая адаптируется под форму уха. Наушники станут вашим незаметным и надежным помощником для звонков в офисе, прослушивания подкастов по дороге домой или легких спортивных тренировок.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, четыре пары сменных амбушюр (XS, S, M, L), документация, упаковка (внимание: кабель питания не входит в комплект поставки производителя)
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Беспроводные наушники в классическом ледяном белом цвете Ice White представляют собой идеальный образец лаконичности и универсальности. Чистый глянец корпуса выглядит свежо и аккуратно, легко сочетаясь с одеждой любого стиля. Минималистичный дизайн скрывает в себе удобную посадку, которая адаптируется под форму уха. Наушники станут вашим незаметным и надежным помощником для звонков в офисе, прослушивания подкастов по дороге домой или легких спортивных тренировок.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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