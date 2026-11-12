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Наушники Huawei FB Neo (55039439) Nebula Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FB Neo (55039439) Nebula Pink

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Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Nebula Pink 55039439
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FB Neo (55039439) Nebula Pink
7 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, гарнитура с кейсом, комплект амбушюр, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Huawei FB Neo (55039439) Nebula Pink

Очаровательные беспроводные наушники в нежном туманно-розовом оттенке Nebula Pink созданы для любителей утонченных и романтичных аксессуаров. Плавные линии корпуса и компактный округлый зарядный футляр приятно держать в руках. Модель радует глаз и обеспечивает легкую, комфортную посадку, не утомляя уши во время долгих разговоров или прослушивания плейлистов. Этот стильный девайс станет прекрасным подарком и нежным дополнением к повседневному или праздничному образу.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FB Neo (55039439) Nebula Pink




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, гарнитура с кейсом, комплект амбушюр, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Очаровательные беспроводные наушники в нежном туманно-розовом оттенке Nebula Pink созданы для любителей утонченных и романтичных аксессуаров. Плавные линии корпуса и компактный округлый зарядный футляр приятно держать в руках. Модель радует глаз и обеспечивает легкую, комфортную посадку, не утомляя уши во время долгих разговоров или прослушивания плейлистов. Этот стильный девайс станет прекрасным подарком и нежным дополнением к повседневному или праздничному образу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FB Neo (55039439) Nebula Pink - по цене 7780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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