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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный

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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 1
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 2
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 3
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 4
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 5
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 6
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 7
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
2200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 1
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 2
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 3
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 4
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 5
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 6
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 7
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
насадка с металлической осью, венчик, измельчитель, мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
плавная регулировка скорости, режим Турбо, импульсный режим, измельчение, взбивание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х13
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный

Блендер SCARLETT SC-HB42F40 – стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. С его помощью вы сможете быстро и легко приготовить разнообразные блюда: от супов и соусов до муссов и коктейлей. Благодаря мощности 2200 Вт и 9 скоростным режимам он легко справится с измельчением, смешиванием и взбиванием любых продуктов.В комплект входит венчик, измельчитель на 500 мл и насадка-блендер из нержавеющей стали повышенной прочности. Венчик поможет взбить легкое тесто и яичные белки, измельчитель с легкостью справится с твёрдыми и замороженными продуктами, такими как морковь, свёкла, орехи, специи, кофейные зёрна, крупы и лёд.Погружная часть и лезвия ножа выполнены из стали повышенной прочности STEEL PRO и способны переработать продукты любой температуры.9 скоростей и режим TURBO позволяют подобрать режим под любой тип продукта.Эргономичный дизайн и мерный стакан на 700 мл делают использование блендера максимально удобным. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип товара: погружной. Мощность: 2200 Вт. Тип управления: механический. Турборежим: да. Плавная регулировка скорости: да. Количество скоростей: 9. Импульсный режим работы: да. Количество насадок: 3 шт.. Измельчитель: да. Венчик для взбивания: да. Емкость стакана: 0.7 л. Емкость измельчителя: 0.5 л. Материал корпуса : пластик. Материал чаши: пластик. Материал погружной части: нержавеющая сталь. Цвет: черный. Длина сетевого шнура: 1 м. Высота: 40 см. Ширина: 5 см. Глубина: 6.5 см. Вес: 1.35 кг. Серия: SC-HB42F40 Бренд - SCARLETT. Производитель - Китай. Артикул - SC-HB42F40. Штрихкод - 5050370332886

Отзывы о товаре Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
насадка с металлической осью, венчик, измельчитель, мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
плавная регулировка скорости, режим Турбо, импульсный режим, измельчение, взбивание
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер SCARLETT SC-HB42F40 – стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. С его помощью вы сможете быстро и легко приготовить разнообразные блюда: от супов и соусов до муссов и коктейлей. Благодаря мощности 2200 Вт и 9 скоростным режимам он легко справится с измельчением, смешиванием и взбиванием любых продуктов.В комплект входит венчик, измельчитель на 500 мл и насадка-блендер из нержавеющей стали повышенной прочности. Венчик поможет взбить легкое тесто и яичные белки, измельчитель с легкостью справится с твёрдыми и замороженными продуктами, такими как морковь, свёкла, орехи, специи, кофейные зёрна, крупы и лёд.Погружная часть и лезвия ножа выполнены из стали повышенной прочности STEEL PRO и способны переработать продукты любой температуры.9 скоростей и режим TURBO позволяют подобрать режим под любой тип продукта.Эргономичный дизайн и мерный стакан на 700 мл делают использование блендера максимально удобным. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип товара: погружной. Мощность: 2200 Вт. Тип управления: механический. Турборежим: да. Плавная регулировка скорости: да. Количество скоростей: 9. Импульсный режим работы: да. Количество насадок: 3 шт.. Измельчитель: да. Венчик для взбивания: да. Емкость стакана: 0.7 л. Емкость измельчителя: 0.5 л. Материал корпуса : пластик. Материал чаши: пластик. Материал погружной части: нержавеющая сталь. Цвет: черный. Длина сетевого шнура: 1 м. Высота: 40 см. Ширина: 5 см. Глубина: 6.5 см. Вес: 1.35 кг. Серия: SC-HB42F40 Бренд - SCARLETT. Производитель - Китай. Артикул - SC-HB42F40. Штрихкод - 5050370332886
Самовывоз
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Отзывы


Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный - по цене 2350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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