Top.Mail.Ru
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 1
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 2
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 3
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 4
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 5
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 6
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 7
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 8
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 9
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 10
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 11
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 12
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 13
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 14
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 15
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 16
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 17
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 18
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 19
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 20
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
18000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 1
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 2
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 3
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 4
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 5
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 6
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 7
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 8
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 9
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 10
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 11
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 12
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 13
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 14
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 15
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 16
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 17
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 18
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 19
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 20
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 
В наличии
Код товара: 750790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU)
16 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
автоматическая сушка швабры,автоматическая мойка швабры,всасывание жидкостей
Уровень шума
47
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU)

**Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum EU (BHR08GYEU): чистота без усилий!** Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме! **Почему стоит выбрать Xiaomi Truclean W30 Pro?** * **Беспроводной дизайн:** свобода движений без ограничений проводов. * **Мощная уборка:** сила всасывания 18 000 Па позволяет эффективно удалять пыль и грязь. * **Универсальность:** подходит для сухой и влажной уборки. * **Длительное время работы:** до 40 минут на одном заряде — достаточно для уборки даже большого помещения. * **Удобство использования:** регулятор мощности расположен прямо на рукоятке, что позволяет легко настраивать пылесос под свои нужды. **Основные характеристики:** * ёмкость аккумулятора: 4000 мАч; * вес: всего 5,15 кг — пылесос легко держать в руке; * цвет: элегантный белый. С пылесосом Xiaomi Truclean W30 Pro уборка станет проще и быстрее. Наслаждайтесь чистотой в вашем доме без лишних усилий!

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
автоматическая сушка швабры,автоматическая мойка швабры,всасывание жидкостей
Уровень шума
47
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
**Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum EU (BHR08GYEU): чистота без усилий!** Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме! **Почему стоит выбрать Xiaomi Truclean W30 Pro?** * **Беспроводной дизайн:** свобода движений без ограничений проводов. * **Мощная уборка:** сила всасывания 18 000 Па позволяет эффективно удалять пыль и грязь. * **Универсальность:** подходит для сухой и влажной уборки. * **Длительное время работы:** до 40 минут на одном заряде — достаточно для уборки даже большого помещения. * **Удобство использования:** регулятор мощности расположен прямо на рукоятке, что позволяет легко настраивать пылесос под свои нужды. **Основные характеристики:** * ёмкость аккумулятора: 4000 мАч; * вес: всего 5,15 кг — пылесос легко держать в руке; * цвет: элегантный белый. С пылесосом Xiaomi Truclean W30 Pro уборка станет проще и быстрее. Наслаждайтесь чистотой в вашем доме без лишних усилий!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - по цене 16990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...