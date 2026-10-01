JVC KD-X152M Магнитола
Оригинальный товар
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Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
В наличии
Код товара: 750774
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Вес, г.
5
Описание товара JVC KD-X152M Магнитола
Автопроигрыватель JVC KD-X152M оснащается передней панелью черного цвета. Он обладает простым дизайном и сможет дополнить салон автомобиля. Выпускается модель в типоразмере 1 din. Стоит учесть данный параметр для обеспечения совместимости с машиной. Автопроигрыватель JVC KD-X152M подключается к сети 12 В. Он получает питание от аккумулятора автомобиля. Установочный комплект входит в набор поставки, он позволит выполнить подключение. Представленная модель оснащается тюнером для воспроизведения радиостанций. Поддерживаются основные диапазоны – FM и AM. Предусмотрено 24 предустановки, можно сохранить множество станций для перемещения между ними.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Развернуть
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Автопроигрыватель JVC KD-X152M оснащается передней панелью черного цвета. Он обладает простым дизайном и сможет дополнить салон автомобиля. Выпускается модель в типоразмере 1 din. Стоит учесть данный параметр для обеспечения совместимости с машиной. Автопроигрыватель JVC KD-X152M подключается к сети 12 В. Он получает питание от аккумулятора автомобиля. Установочный комплект входит в набор поставки, он позволит выполнить подключение. Представленная модель оснащается тюнером для воспроизведения радиостанций. Поддерживаются основные диапазоны – FM и AM. Предусмотрено 24 предустановки, можно сохранить множество станций для перемещения между ними.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
JVC KD-X152M Магнитола - стоимость товара 5890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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