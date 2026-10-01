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JVC KD-X482BT DSP Магнитола купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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JVC KD-X482BT DSP Магнитола

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
  • JVC KD-X482BT DSP Магнитола - фото 1
  • JVC KD-X482BT DSP Магнитола - фото 2
  • JVC KD-X482BT DSP Магнитола - фото 3
  • JVC KD-X482BT DSP Магнитола - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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JVC KD-X482BT DSP Магнитола
10 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JVC
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
11
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Индонезия
Вес, г.
5

Описание товара JVC KD-X482BT DSP Магнитола

Автопроигрыватель JVC KD-X482BT обладает компактным типоразмером 1DIN и 4-канальным усилителем с выходной мощностью до 200 Вт. Дисплей LCD отображает параметры воспроизведения и меняет узоры в ритм музыки. Многоцветная подсветка кнопок управления настраивается по предпочтениям. Беспроводная синхронизация выполняется благодаря технологии Bluetooth. В устройстве реализована поддержка до 5 подключенных устройств одновременно. Из проводных разъемов предусмотрены AUX и USB. Среди прочих особенностей JVC KD-X482BT – FM-проигрыватель.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре JVC KD-X482BT DSP Магнитола




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Характеристики
Бренд
JVC
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
11
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Индонезия
Описание
Автопроигрыватель JVC KD-X482BT обладает компактным типоразмером 1DIN и 4-канальным усилителем с выходной мощностью до 200 Вт. Дисплей LCD отображает параметры воспроизведения и меняет узоры в ритм музыки. Многоцветная подсветка кнопок управления настраивается по предпочтениям. Беспроводная синхронизация выполняется благодаря технологии Bluetooth. В устройстве реализована поддержка до 5 подключенных устройств одновременно. Из проводных разъемов предусмотрены AUX и USB. Среди прочих особенностей JVC KD-X482BT – FM-проигрыватель.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


JVC KD-X482BT DSP Магнитола - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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