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Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола

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Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 1
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 2
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 3
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 4
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 5
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 6
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 7
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 8
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 9
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 10
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 11
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 12
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 13
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 14
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC, WAV
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 1
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 2
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 3
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 4
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 5
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 6
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 7
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 8
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 9
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 10
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 11
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 12
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 13
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 14
  • Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 
В наличии
Код товара: 750778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола
9 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Вес, г.
5

Описание товара Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола

Автомагнитола Pioneer DEH-S2250UI формата 1DIN подходит для установки в стандартные автомобильные панели. Мощность 4?50 Вт позволяет воспроизводить звук с достаточной громкостью для большинства салонов автомобилей. Съемная панель помогает защитить устройство от кражи при оставлении машины без присмотра. Наличие эквалайзера даёт возможность настраивать звучание под личные предпочтения слушателя. Аудиовход на передней панели упрощает подключение внешних аудиоустройств без необходимости разбирать прибор. USB-порт позволяет воспроизводить музыку в форматах MP3, WMA и WAV с флеш-накопителей или других устройств. CD-проигрыватель обеспечивает возможность прослушивания аудиодисков в дороге без дополнительных устройств. Радиотюнер FM/AM с поддержкой системы RDS отображает информацию о радиостанциях и помогает быстро находить нужные частоты. ЖК-дисплей отображает основную информацию о воспроизведении и настройках, облегчая управление устройством. Пульт дистанционного управления даёт возможность менять настройки и треки, не отвлекаясь от вождения.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC, WAV
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Описание
Автомагнитола Pioneer DEH-S2250UI формата 1DIN подходит для установки в стандартные автомобильные панели. Мощность 4?50 Вт позволяет воспроизводить звук с достаточной громкостью для большинства салонов автомобилей. Съемная панель помогает защитить устройство от кражи при оставлении машины без присмотра. Наличие эквалайзера даёт возможность настраивать звучание под личные предпочтения слушателя. Аудиовход на передней панели упрощает подключение внешних аудиоустройств без необходимости разбирать прибор. USB-порт позволяет воспроизводить музыку в форматах MP3, WMA и WAV с флеш-накопителей или других устройств. CD-проигрыватель обеспечивает возможность прослушивания аудиодисков в дороге без дополнительных устройств. Радиотюнер FM/AM с поддержкой системы RDS отображает информацию о радиостанциях и помогает быстро находить нужные частоты. ЖК-дисплей отображает основную информацию о воспроизведении и настройках, облегчая управление устройством. Пульт дистанционного управления даёт возможность менять настройки и треки, не отвлекаясь от вождения.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола - стоимость товара 9990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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