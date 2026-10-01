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Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер

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Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер - фото 1
Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
  • Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер - фото 1
  • Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 440 руб. 
В наличии
Код товара: 750784
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер
12 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Вес, г.
5

Описание товара Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер

? USB-магнитола Pioneer MVH-S425BT — это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и современные технологии в автомобиле. С её помощью вы сможете наслаждаться любимыми треками в формате MP3, WMA, WAV и FLAC, обеспечивая отличное звучание на каждом пути. ? Благодаря встроенному Bluetooth, вы сможете легко подключать свои устройства и слушать музыку без проводов. Стерео Bluetooth (A2DP) позволяет передавать звук с вашего смартфона или планшета, что делает поездки ещё более комфортными и приятными. ? Магнитола поддерживает аудиовход 3.5 мм, что позволяет подключать дополнительные устройства, такие как MP3-плееры или другие источники звука. А с помощью пульта дистанционного управления вы сможете управлять воспроизведением, не отвлекаясь от дороги. ? Максимальная мощность на канал в 50 Вт и 4 канала обеспечивают мощный и чистый звук, который порадует даже самых требовательных слушателей. Графический эквалайзер позволяет настроить звук под ваши предпочтения, создавая идеальную атмосферу в автомобиле. ?? Не забывайте, что магнитола также поддерживает RDS, что позволяет получать информацию о радиостанциях и их передачах. Это особенно удобно для тех, кто часто слушает радио во время поездок. ? Удобный монтажный размер 2DIN делает установку магнитолы простой и быстрой. Питание от 12 В гарантирует стабильную работу устройства в любых условиях. С Pioneer MVH-S425BT вы получите не только качественный звук, но и множество возможностей для наслаждения музыкой в дороге!

Отзывы о товаре Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Развернуть
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Описание
? USB-магнитола Pioneer MVH-S425BT — это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и современные технологии в автомобиле. С её помощью вы сможете наслаждаться любимыми треками в формате MP3, WMA, WAV и FLAC, обеспечивая отличное звучание на каждом пути. ? Благодаря встроенному Bluetooth, вы сможете легко подключать свои устройства и слушать музыку без проводов. Стерео Bluetooth (A2DP) позволяет передавать звук с вашего смартфона или планшета, что делает поездки ещё более комфортными и приятными. ? Магнитола поддерживает аудиовход 3.5 мм, что позволяет подключать дополнительные устройства, такие как MP3-плееры или другие источники звука. А с помощью пульта дистанционного управления вы сможете управлять воспроизведением, не отвлекаясь от дороги. ? Максимальная мощность на канал в 50 Вт и 4 канала обеспечивают мощный и чистый звук, который порадует даже самых требовательных слушателей. Графический эквалайзер позволяет настроить звук под ваши предпочтения, создавая идеальную атмосферу в автомобиле. ?? Не забывайте, что магнитола также поддерживает RDS, что позволяет получать информацию о радиостанциях и их передачах. Это особенно удобно для тех, кто часто слушает радио во время поездок. ? Удобный монтажный размер 2DIN делает установку магнитолы простой и быстрой. Питание от 12 В гарантирует стабильную работу устройства в любых условиях. С Pioneer MVH-S425BT вы получите не только качественный звук, но и множество возможностей для наслаждения музыкой в дороге!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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