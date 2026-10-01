Pioneer DEH-S5250BT Автомагнитола
Оригинальный товар
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Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб.
В наличии
Код товара: 750779
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Индикация входящего звонка
Нет
Вес, г.
5
Описание товара Pioneer DEH-S5250BT Автомагнитола
Автопроигрыватель Pioneer DEH-S5250BT выполнен в формате 1 DIN, поэтому отличается широкой совместимостью с автомобилями. Данная модель обеспечивает высокое качество воспроизведения звука и востребованные функции для комфортного использования. Автопроигрыватель оборудован считывателем оптических дисков CD, CD-R и CD-RW, портом USB для флэш-накопителей, технологией беспроводного подключения Bluetooth и линейным входом аудио. На передней панели расположен сегментный дисплей с многоцветной подсветкой символов и кнопок. К перечню особенностей Pioneer DEH-S5250BT относится FM-радио.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Индикация входящего звонка
Нет
Автопроигрыватель Pioneer DEH-S5250BT выполнен в формате 1 DIN, поэтому отличается широкой совместимостью с автомобилями. Данная модель обеспечивает высокое качество воспроизведения звука и востребованные функции для комфортного использования. Автопроигрыватель оборудован считывателем оптических дисков CD, CD-R и CD-RW, портом USB для флэш-накопителей, технологией беспроводного подключения Bluetooth и линейным входом аудио. На передней панели расположен сегментный дисплей с многоцветной подсветкой символов и кнопок. К перечню особенностей Pioneer DEH-S5250BT относится FM-радио.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Pioneer DEH-S5250BT Автомагнитола - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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