Pioneer DEH-S1150UB Автомагнитола
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Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб.
В наличии
Код товара: 750777
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Доставка в Санкт-Петербурге
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7 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Вес, г.
5
Описание товара Pioneer DEH-S1150UB Автомагнитола
Автомагнитола с USB, поддержкой Android смартфонов, Aux-In и 1 выходом RCA. DEH-S1150UB позволяет вам наслаждаться любимой музыкой с FM-радиостанций, компакт-дисков, смартфонов Android, USB-устройств или через Aux-In соединение. Эта простая в использовании автомагнитола воспроизводит ваши треки с мощностью 4 x 50 Вт чистого, проверенного MOSFET. Если этого недостаточно, вы всегда можете использовать 2 x RCA предусилителя для подключения дополнительного усилителя для передних и/или задних динамиков.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Развернуть
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Автомагнитола с USB, поддержкой Android смартфонов, Aux-In и 1 выходом RCA. DEH-S1150UB позволяет вам наслаждаться любимой музыкой с FM-радиостанций, компакт-дисков, смартфонов Android, USB-устройств или через Aux-In соединение. Эта простая в использовании автомагнитола воспроизводит ваши треки с мощностью 4 x 50 Вт чистого, проверенного MOSFET. Если этого недостаточно, вы всегда можете использовать 2 x RCA предусилителя для подключения дополнительного усилителя для передних и/или задних динамиков.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Pioneer DEH-S1150UB Автомагнитола - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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