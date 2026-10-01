Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола
Автомагнитола Pioneer MVH-S235BT в формате 1DIN подходит для установки в стандартные автомобильные панели. Максимальная мощность 4?50 Вт даёт возможность подключать несколько динамиков и получать громкий звук в салоне. Наличие эквалайзера позволяет настраивать звучание под разные музыкальные жанры и предпочтения. Управление с руля автомобиля упрощает переключение треков и настройку громкости во время движения. Два линейных выхода создают условия для подключения дополнительного усилителя или сабвуфера. Поддержка USB-порта и воспроизведение MP3, WMA, WAV файлов дают возможность слушать музыку с флеш-накопителей. FM/AM радио с памятью на 24 станции и системой RDS помогает быстро находить и сохранять любимые радиоканалы. Модуль Bluetooth с профилем A2DP работает для беспроводной передачи музыки и приёма звонков с индикацией входящих вызовов. Красная подсветка кнопок облегчает использование устройства в темное время суток без отвлечения внимания.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитKenwood KMM-BT208 Автомагнитола
-
В наличииЦена 8 990 руб. 9 000 руб.2248 руб. в СплитМорской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM...
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитАвтомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитKenwood KDC-BT560U DSP Магнитола
-
В наличииЦена 9 990 руб.2498 руб. в СплитPioneer DEH-S2250UI Автомагнитола
-
В наличииЦена 9 990 руб.2498 руб. в СплитKenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитJVC KD-X482BT DSP Магнитола
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитАвтомагнитола Pioneer MVH-S325BT 1DIN 4x50Вт 1 ПДУ RDS
-
В наличииЦена 12 440 руб.3110 руб. в СплитPioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитАвтомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2" ПДУ RDS
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитPioneer DEH-S5250BT Автомагнитола
-
В наличииЦена 19 990 руб.4998 руб. в СплитАвтомагнитола JVC KW-M560BT
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Отзывы о товаре Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола