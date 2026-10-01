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Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола

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Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 1
Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 2
Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 3
Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 4
Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
  • Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 1
  • Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 2
  • Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 3
  • Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 4
  • Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 
В наличии
Код товара: 750783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола
8 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Нет
Аудиовход 3.5 мм
Нет
USB
да
Индикация входящего звонка
Да
Вес, г.
5

Описание товара Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола

Автомагнитола Pioneer MVH-S235BT в формате 1DIN подходит для установки в стандартные автомобильные панели. Максимальная мощность 4?50 Вт даёт возможность подключать несколько динамиков и получать громкий звук в салоне. Наличие эквалайзера позволяет настраивать звучание под разные музыкальные жанры и предпочтения. Управление с руля автомобиля упрощает переключение треков и настройку громкости во время движения. Два линейных выхода создают условия для подключения дополнительного усилителя или сабвуфера. Поддержка USB-порта и воспроизведение MP3, WMA, WAV файлов дают возможность слушать музыку с флеш-накопителей. FM/AM радио с памятью на 24 станции и системой RDS помогает быстро находить и сохранять любимые радиоканалы. Модуль Bluetooth с профилем A2DP работает для беспроводной передачи музыки и приёма звонков с индикацией входящих вызовов. Красная подсветка кнопок облегчает использование устройства в темное время суток без отвлечения внимания.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Развернуть
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Нет
Аудиовход 3.5 мм
Нет
USB
да
Индикация входящего звонка
Да
Описание
Автомагнитола Pioneer MVH-S235BT в формате 1DIN подходит для установки в стандартные автомобильные панели. Максимальная мощность 4?50 Вт даёт возможность подключать несколько динамиков и получать громкий звук в салоне. Наличие эквалайзера позволяет настраивать звучание под разные музыкальные жанры и предпочтения. Управление с руля автомобиля упрощает переключение треков и настройку громкости во время движения. Два линейных выхода создают условия для подключения дополнительного усилителя или сабвуфера. Поддержка USB-порта и воспроизведение MP3, WMA, WAV файлов дают возможность слушать музыку с флеш-накопителей. FM/AM радио с памятью на 24 станции и системой RDS помогает быстро находить и сохранять любимые радиоканалы. Модуль Bluetooth с профилем A2DP работает для беспроводной передачи музыки и приёма звонков с индикацией входящих вызовов. Красная подсветка кнопок облегчает использование устройства в темное время суток без отвлечения внимания.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pioneer MVH-S235BT Автомагнитола - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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