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Телевизор LG QNED 50" 4K 50QNED80B6B.ARU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG QNED 50" 4K 50QNED80B6B.ARU

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG QNED 50&quot; 4K 50QNED80B6B.ARU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 250 руб. 
В наличии
Код товара: 750749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG QNED 50" 4K 50QNED80B6B.ARU
44 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), RJ-45 (Ethernet), антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.77х0.13
Вес, кг.
27.6

Описание товара Телевизор LG QNED 50" 4K 50QNED80B6B.ARU

**Телевизор LG 50QNED80B6B.ARU (2026): качество изображения и удобство использования** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором LG 50QNED80B6B.ARU! Диагональ экрана — 50 дюймов, разрешение 4K UHD (3840x2160) гарантирует потрясающую детализацию картинки. Технология QNED и MiniLED-подсветка обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а поддержка HDR делает изображение ещё более реалистичным.

Отзывы о товаре Телевизор LG QNED 50" 4K 50QNED80B6B.ARU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), RJ-45 (Ethernet), антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор LG 50QNED80B6B.ARU (2026): качество изображения и удобство использования** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором LG 50QNED80B6B.ARU! Диагональ экрана — 50 дюймов, разрешение 4K UHD (3840x2160) гарантирует потрясающую детализацию картинки. Технология QNED и MiniLED-подсветка обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а поддержка HDR делает изображение ещё более реалистичным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG QNED 50" 4K 50QNED80B6B.ARU - этот товар вы можете купить по цене 44250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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