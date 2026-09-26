Top.Mail.Ru
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55" 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55" 4K Ultra HD

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 15
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 16
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 17
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 18
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 19
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 20
Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 11
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 12
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 14
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 15
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 16
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 17
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 18
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 19
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 20
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743057
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, ножки, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), стерео-аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55" 4K Ultra HD

Телевизор DIGMA PRO Mini LED 55Q – это 55-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Телевизор подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и современных игр на консоли. Сочетание Mini LED и технологии квантовых точек помогает добиться высокой яркости, глубокого чёрного цвета и насыщенной цветопередачи. Модель работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.

Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55" 4K Ultra HD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, ножки, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), стерео-аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 55Q – это 55-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Телевизор подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и современных игр на консоли. Сочетание Mini LED и технологии квантовых точек помогает добиться высокой яркости, глубокого чёрного цвета и насыщенной цветопередачи. Модель работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Digma Pro Mini LED 55Q Google TV Frameless серебристый QLED 55" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...