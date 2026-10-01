55" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00080)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748843
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Характеристики
Вес, кг.
16.4
Описание товара 55" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00080)
55" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00080)
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55" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00080)
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55" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00080) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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