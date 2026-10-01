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Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARU - фото 8
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARU - фото 9
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARU - фото 10
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  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARU - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 060 руб. 
В наличии
Код товара: 750736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU
23 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Год выпуска
2022
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x 2, USB Type-A, CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
82х52х15
Вес, кг.
8.2

Описание товара Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU

Телевизор LED LG 32LQ63506LA станет вашим любимым устройством, поскольку позволяет насладиться качественным изображением на экране, обладающим разрешением 1920x1080, которое соответствует формату Full-HD. Интеллектуальный процессор ?5 Gen5 телевизора LG Full HD позволяет полностью погрузиться в изображение. Встроенные тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S позволят насладиться многообразием цифровых телеканалов после автоматической настройки. Встроенные динамики способствуют получению многомерного и насыщенного звука, что усиливает ощущения от просмотра фильмов.

Отзывы о товаре Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Год выпуска
2022
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x 2, USB Type-A, CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LED LG 32LQ63506LA станет вашим любимым устройством, поскольку позволяет насладиться качественным изображением на экране, обладающим разрешением 1920x1080, которое соответствует формату Full-HD. Интеллектуальный процессор ?5 Gen5 телевизора LG Full HD позволяет полностью погрузиться в изображение. Встроенные тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S позволят насладиться многообразием цифровых телеканалов после автоматической настройки. Встроенные динамики способствуют получению многомерного и насыщенного звука, что усиливает ощущения от просмотра фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23060 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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