Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU
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Характеристики
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 060 руб.
В наличии
Код товара: 750736
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2022
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x 2, USB Type-A, CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
82х52х15
Вес, кг.
8.2
Описание товара Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU
Телевизор LED LG 32LQ63506LA станет вашим любимым устройством, поскольку позволяет насладиться качественным изображением на экране, обладающим разрешением 1920x1080, которое соответствует формату Full-HD. Интеллектуальный процессор ?5 Gen5 телевизора LG Full HD позволяет полностью погрузиться в изображение. Встроенные тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S позволят насладиться многообразием цифровых телеканалов после автоматической настройки. Встроенные динамики способствуют получению многомерного и насыщенного звука, что усиливает ощущения от просмотра фильмов.
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Бренд
Год выпуска
2022
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x 2, USB Type-A, CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Индонезия
Телевизор LED LG 32LQ63506LA станет вашим любимым устройством, поскольку позволяет насладиться качественным изображением на экране, обладающим разрешением 1920x1080, которое соответствует формату Full-HD. Интеллектуальный процессор ?5 Gen5 телевизора LG Full HD позволяет полностью погрузиться в изображение. Встроенные тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S позволят насладиться многообразием цифровых телеканалов после автоматической настройки. Встроенные динамики способствуют получению многомерного и насыщенного звука, что усиливает ощущения от просмотра фильмов.
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Телевизор LG LCD 32" 32LQ63506LA.ARU - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23060 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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