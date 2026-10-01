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Телевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43F690T - фото 1
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43F690T - фото 2
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43F690T - фото 3
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43F690T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750733
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T
18 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T

LED-телевизор Leff 43F690T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Leff 43F690T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T - данный товар вы можете купить по цене 18040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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