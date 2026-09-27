Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ленинград
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
В наличии
Код товара: 750424
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5 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ленинград
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Москва, Мы за!, Рыба, Вода, Любит наш город, Всё пока, П____ц, Нет и ещё раз нет, Прощай, Надоел, ИТД, МДМ, Пару баб, Дача, WWW, Мне бы в небо, Комон эврибади, Терминатор, Когда нет денег, День рождения, Турбобой
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
Треклист
- Москва
- Мы за!
- Рыба
- Вода
- Любит наш город
- Всё пока
- П____ц
- Нет и ещё раз нет
- Прощай
- Надоел
- ИТД
- МДМ
- Пару баб
- Дача
- WWW
- Мне бы в небо
- Комон эврибади
- Терминатор
- Когда нет денег
- День рождения
- Турбобой
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ленинград
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Москва, Мы за!, Рыба, Вода, Любит наш город, Всё пока, П____ц, Нет и ещё раз нет, Прощай, Надоел, ИТД, МДМ, Пару баб, Дача, WWW, Мне бы в небо, Комон эврибади, Терминатор, Когда нет денег, День рождения, Турбобой
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
Треклист
- Москва
- Мы за!
- Рыба
- Вода
- Любит наш город
- Всё пока
- П____ц
- Нет и ещё раз нет
- Прощай
- Надоел
- ИТД
- МДМ
- Пару баб
- Дача
- WWW
- Мне бы в небо
- Комон эврибади
- Терминатор
- Когда нет денег
- День рождения
- Турбобой
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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