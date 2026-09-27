Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Double Trouble
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 750404
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Характеристики
Бренд
Demon
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797895133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Double Trouble
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I'll Rip Your Spine Out, Restless, Men Of War, Sunbeam, Nightmare, Hadely Bop Bop, Life Goes On, Born To Kill, Intro, No Laughing In Heaven, No Easy Way, Trouble, Mutually Assured Destruction, If You Believe Me, New Orleans
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка
Британский рок-музыкант, вокалист и автор текстов песен. Наиболее известен как участник группы Deep Purple. Гиллан также исполнил партию Иисуса в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Уэббера и Т. Райса и пел в течение года в Black Sabbath.
Tracklist
- I'll Rip Your Spine Out
- Restless
- Men Of War
- Sunbeam
- Nightmare
- Hadely Bop Bop
- Life Goes On
- Born To Kill
- Intro
- No Laughing In Heaven
- No Easy Way
- Trouble
- Mutually Assured Destruction
- If You Believe Me
- New Orleans
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Demon
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797895133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Double Trouble
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I'll Rip Your Spine Out, Restless, Men Of War, Sunbeam, Nightmare, Hadely Bop Bop, Life Goes On, Born To Kill, Intro, No Laughing In Heaven, No Easy Way, Trouble, Mutually Assured Destruction, If You Believe Me, New Orleans
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Британский рок-музыкант, вокалист и автор текстов песен. Наиболее известен как участник группы Deep Purple. Гиллан также исполнил партию Иисуса в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Уэббера и Т. Райса и пел в течение года в Black Sabbath.
Tracklist
- I'll Rip Your Spine Out
- Restless
- Men Of War
- Sunbeam
- Nightmare
- Hadely Bop Bop
- Life Goes On
- Born To Kill
- Intro
- No Laughing In Heaven
- No Easy Way
- Trouble
- Mutually Assured Destruction
- If You Believe Me
- New Orleans
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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