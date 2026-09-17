Конвектор электрический ENGY EN-500 mini
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 750300
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1 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
ножки, инструкция
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический ENGY EN-500 mini
Конвекторы Engy — практичное решение для комфортного обогрева с возможностью выбрать удобный способ установки. Модель можно разместить на полу или закрепить на стене, а колёса для транспортировки позволяют легко перемещать конвектор при необходимости. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить подходящий уровень тепла. Влагозащита расширяет возможности использования, а подключение к сети 220–230 В делает конвектор удобным для повседневной эксплуатации.
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Теги товара: энергосберегающие
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
ножки, инструкция
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Конвекторы Engy — практичное решение для комфортного обогрева с возможностью выбрать удобный способ установки. Модель можно разместить на полу или закрепить на стене, а колёса для транспортировки позволяют легко перемещать конвектор при необходимости. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить подходящий уровень тепла. Влагозащита расширяет возможности использования, а подключение к сети 220–230 В делает конвектор удобным для повседневной эксплуатации.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие
Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - стоимость товара 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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