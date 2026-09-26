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Конвектор Engy En-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Engy En-1000

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Конвектор Engy En-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 106503
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, колесные опоры, настенные крепления, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4

Описание товара Конвектор Engy En-1000

Бюджетный электрический конвектор мощностью 1000 Вт, оптимальный для небольших жилых или офисных комнат до 15 кв.м. В основе конструкции лежит игольчатый нагревательный элемент (стич), обеспечивающий моментальный выход на рабочую температуру после включения. Модель снабжена колесными опорами для легкой транспортировки по полу.

Отзывы о товаре Конвектор Engy En-1000




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, колесные опоры, настенные крепления, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бюджетный электрический конвектор мощностью 1000 Вт, оптимальный для небольших жилых или офисных комнат до 15 кв.м. В основе конструкции лежит игольчатый нагревательный элемент (стич), обеспечивающий моментальный выход на рабочую температуру после включения. Модель снабжена колесными опорами для легкой транспортировки по полу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Engy En-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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