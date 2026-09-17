Описание товара Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка

Более 15 лет назад «греческий джаз» оставался вне поля зрения экспертов. Сейчас ситуация изменилась: греческая джазовая сцена растёт, процветает и выпускает поистине замечательные произведения. Достаточно вспомнить великолепные релизы Петроса Клампаниса или Стравоса Ланциаса – последнего, работающего на том же лейбле, что и композитор, а также альт- и сопрано-саксофонистки Мелины Плаксинос. Она уже произвела фурор своим дебютным альбомом 2018 года, записанным в постоянном составе: Яннис Пападопулос (фортепиано), Нинос Манос (бас) и Димитрис Клонис (ударные): сочетание современной джазовой эстетики и традиционного греческого культурного наследия было уникальным. В трёх последующих альбомах и EP с ремиксами квартет остался верен своему неповторимому стилю. «Collaborations» — это ретроспектива, которая в музыкальном плане впечатляет и отличается разнообразием, документируя молодую карьеру квартета Мелины Паксинос. Артистка, родившаяся и выросшая в Гамбурге и проживающая в Берлине почти семь лет, демонстрирует на «Collaborations» множество различных стилей, которые она всегда виртуозно, а иногда и с грувом, сочетает со средиземноморскими мелодиями. Ее неоклассическое образование — Паксинос изучала музыкальное продюсирование, аранжировку и композицию в Университете народных искусств SRH и получила степень бакалавра искусств — очевидно на этом захватывающем, звуково блестящем сборнике лучших хитов, как и ее склонность к ритмическому разнообразию. Лейбл «Hellenic Jazz Society» начал свою работу в июне 2024 года с целью выпуска высококачественных альбомов местной джазовой сцены. Неуклонный рост греческой джазовой сцены побудил «HJS» продвигать талантливых греческих музыкантов как в стране, так и за рубежом. Все альбомы Hellenic Jazz Society записаны и выпущены в соответствии с высокими стандартами качества — на 180-граммовом виниле и в высококачественных раскладных конвертах. Предыдущие релизы HJS были с энтузиазмом приняты отраслевыми СМИ, меломанами и аудиофилами по всему миру!