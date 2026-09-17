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Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка

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Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melina Paxinos
Альбом (сингл)
Collaborations
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 750272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melina Paxinos
Альбом (сингл)
Collaborations
Жанр
Jazz
Трек-лист
Melina Paxinos Quartet– Athens V, Melina Paxinos Quartet– Time, Markos Vamvakaris– Ta Matoklada Sou Lampoun (Melina Paxinos Quartet), Stergios T.), Melina Paxinos Quartet– For My Dad, Melina Paxinos, Yannis Papadopoulos (2)– Choices, Melina Paxinos / Orchestral Experience– Amoroso, Melina Paxinos / Orchestral Experience– Love & War
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка

Более 15 лет назад «греческий джаз» оставался вне поля зрения экспертов. Сейчас ситуация изменилась: греческая джазовая сцена растёт, процветает и выпускает поистине замечательные произведения. Достаточно вспомнить великолепные релизы Петроса Клампаниса или Стравоса Ланциаса – последнего, работающего на том же лейбле, что и композитор, а также альт- и сопрано-саксофонистки Мелины Плаксинос. Она уже произвела фурор своим дебютным альбомом 2018 года, записанным в постоянном составе: Яннис Пападопулос (фортепиано), Нинос Манос (бас) и Димитрис Клонис (ударные): сочетание современной джазовой эстетики и традиционного греческого культурного наследия было уникальным. В трёх последующих альбомах и EP с ремиксами квартет остался верен своему неповторимому стилю. «Collaborations» — это ретроспектива, которая в музыкальном плане впечатляет и отличается разнообразием, документируя молодую карьеру квартета Мелины Паксинос. Артистка, родившаяся и выросшая в Гамбурге и проживающая в Берлине почти семь лет, демонстрирует на «Collaborations» множество различных стилей, которые она всегда виртуозно, а иногда и с грувом, сочетает со средиземноморскими мелодиями. Ее неоклассическое образование — Паксинос изучала музыкальное продюсирование, аранжировку и композицию в Университете народных искусств SRH и получила степень бакалавра искусств — очевидно на этом захватывающем, звуково блестящем сборнике лучших хитов, как и ее склонность к ритмическому разнообразию. Лейбл «Hellenic Jazz Society» начал свою работу в июне 2024 года с целью выпуска высококачественных альбомов местной джазовой сцены. Неуклонный рост греческой джазовой сцены побудил «HJS» продвигать талантливых греческих музыкантов как в стране, так и за рубежом. Все альбомы Hellenic Jazz Society записаны и выпущены в соответствии с высокими стандартами качества — на 180-граммовом виниле и в высококачественных раскладных конвертах. Предыдущие релизы HJS были с энтузиазмом приняты отраслевыми СМИ, меломанами и аудиофилами по всему миру!

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Характеристики
Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melina Paxinos
Альбом (сингл)
Collaborations
Жанр
Jazz
Трек-лист
Melina Paxinos Quartet– Athens V, Melina Paxinos Quartet– Time, Markos Vamvakaris– Ta Matoklada Sou Lampoun (Melina Paxinos Quartet), Stergios T.), Melina Paxinos Quartet– For My Dad, Melina Paxinos, Yannis Papadopoulos (2)– Choices, Melina Paxinos / Orchestral Experience– Amoroso, Melina Paxinos / Orchestral Experience– Love & War
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Более 15 лет назад «греческий джаз» оставался вне поля зрения экспертов. Сейчас ситуация изменилась: греческая джазовая сцена растёт, процветает и выпускает поистине замечательные произведения. Достаточно вспомнить великолепные релизы Петроса Клампаниса или Стравоса Ланциаса – последнего, работающего на том же лейбле, что и композитор, а также альт- и сопрано-саксофонистки Мелины Плаксинос. Она уже произвела фурор своим дебютным альбомом 2018 года, записанным в постоянном составе: Яннис Пападопулос (фортепиано), Нинос Манос (бас) и Димитрис Клонис (ударные): сочетание современной джазовой эстетики и традиционного греческого культурного наследия было уникальным. В трёх последующих альбомах и EP с ремиксами квартет остался верен своему неповторимому стилю. «Collaborations» — это ретроспектива, которая в музыкальном плане впечатляет и отличается разнообразием, документируя молодую карьеру квартета Мелины Паксинос. Артистка, родившаяся и выросшая в Гамбурге и проживающая в Берлине почти семь лет, демонстрирует на «Collaborations» множество различных стилей, которые она всегда виртуозно, а иногда и с грувом, сочетает со средиземноморскими мелодиями. Ее неоклассическое образование — Паксинос изучала музыкальное продюсирование, аранжировку и композицию в Университете народных искусств SRH и получила степень бакалавра искусств — очевидно на этом захватывающем, звуково блестящем сборнике лучших хитов, как и ее склонность к ритмическому разнообразию. Лейбл «Hellenic Jazz Society» начал свою работу в июне 2024 года с целью выпуска высококачественных альбомов местной джазовой сцены. Неуклонный рост греческой джазовой сцены побудил «HJS» продвигать талантливых греческих музыкантов как в стране, так и за рубежом. Все альбомы Hellenic Jazz Society записаны и выпущены в соответствии с высокими стандартами качества — на 180-граммовом виниле и в высококачественных раскладных конвертах. Предыдущие релизы HJS были с энтузиазмом приняты отраслевыми СМИ, меломанами и аудиофилами по всему миру!
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Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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