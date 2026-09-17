Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка
Полупрозрачный винил с эффектом кроваво-оранжевого вихря. Иногда, когда хочется вернуться к себе, нужно отбросить всё, что когда-то считалось реальным. Дебютный альбом чикагской певицы, автора песен и продюсера Карлайл, «Human Human», сияет как маяк из этого места трансформации. Этот проникновенный и неисчерпаемо щедрый поп-шедевр излучает радость безусловного самопринятия — и всех тех неудобных, пугающих моментов капитуляции, которые необходимы, чтобы наконец-то полюбить свой собственный прекрасный хаос. Карлайл — это второе имя и псевдоним Эмили Николс, давней фигуры в процветающей андеграундной музыкальной экосистеме Чикаго. За последнее десятилетие она выпустила ряд блестящих синт-поп EP и выступала на разогреве у известных инди-исполнителей. В это время она тщательно заложила основу для своего дебютного альбома «Human Human» — беззаботной, игривой и захватывающей синт-поп-работы, чьи смелые, размашистые линии напоминают теплоту Робин и блеск MUNA. Это альбом, который наслаждается удовольствием от обилия целой радуги эмоций. В работе над «Human Human» Николс также сосредоточилась на расширении своих навыков продюсирования, что дало ей свободу воплощать свои песни от концепции до исполнения, до мельчайших деталей. «До этого альбома я была менее вовлечена в процесс продюсирования. Это были первые песни, где я взяла на себя ведущую роль», — говорит она. Николс работала со своим давним соавтором Ноамом Валленбергом над доработкой записанных ею демо-версий. Вместе Николс и Валленберг раскрыли блеск, который отличает «Human Human», добавив деликатные вокальные штрихи к таким песням, как «Illusion», и наложив слои свободно льющихся гармоний в «Fake Nice». В создании альбома приняли участие выдающиеся чикагские продюсеры, в том числе Нил Фрэнсис, Люк Титус, Мэйси Стюарт (из группы Finom) и Cocojoey.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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