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Acopia - Blush Response (5056688843762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Acopia - Blush Response (5056688843762) виниловая пластинка

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Acopia - Blush Response (5056688843762) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Acopia
Альбом (сингл)
Blush Response
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
В наличии
Код товара: 750239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Acopia - Blush Response (5056688843762) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scenic Route
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Scenic Route
Barcode
[5056688843762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Acopia
Альбом (сингл)
Blush Response
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Talk About It, See You in Everyone, Falter, Let Down, Falling, Real Life, Chase Me, Last Word
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Acopia - Blush Response (5056688843762) виниловая пластинка

Blush Response — третий альбом австралийского трио Acopia, выпущенный осенью 2025 года Издание на виниле Группа Acopia, основанная в 2018 году Кейт Дурман, Лахланом Макгиханом и Морганом Райтом, начинала с минималистичного подхода: сдержанность, неторопливость и лаконичность. Со временем они превратились в более эмоционально открытый проект, который черпает вдохновение из дрим-попа, даунтемпо, инди и пост-панка. Их дебютный альбом Chances (2022) продемонстрировал их тихую силу; одноименный альбом 2023 года получил широкое признание за тонкую эмоциональную глубину. Альбом Blush Response — их самый масштабный и выразительный проект на сегодняшний день, отличающийся эмоциональной глубиной, которую ожидают от них поклонники, но теперь дополненный более смелым написанием песен и более широким звуковым диапазоном.

Отзывы о товаре Acopia - Blush Response (5056688843762) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Scenic Route
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Scenic Route
Barcode
[5056688843762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Acopia
Альбом (сингл)
Blush Response
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Talk About It, See You in Everyone, Falter, Let Down, Falling, Real Life, Chase Me, Last Word
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Blush Response — третий альбом австралийского трио Acopia, выпущенный осенью 2025 года Издание на виниле Группа Acopia, основанная в 2018 году Кейт Дурман, Лахланом Макгиханом и Морганом Райтом, начинала с минималистичного подхода: сдержанность, неторопливость и лаконичность. Со временем они превратились в более эмоционально открытый проект, который черпает вдохновение из дрим-попа, даунтемпо, инди и пост-панка. Их дебютный альбом Chances (2022) продемонстрировал их тихую силу; одноименный альбом 2023 года получил широкое признание за тонкую эмоциональную глубину. Альбом Blush Response — их самый масштабный и выразительный проект на сегодняшний день, отличающийся эмоциональной глубиной, которую ожидают от них поклонники, но теперь дополненный более смелым написанием песен и более широким звуковым диапазоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Acopia - Blush Response (5056688843762) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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